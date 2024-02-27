Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını tamamladı
Trabzon'da yapılan kamp çalışmalarının ardından Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul'a döndü.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için 4-11 Mart'ta İtalya'nın Milano kentinde yapılacak kalifikasyon mücadelelerine Trabzon'da hazırlanan Türkiye Kadın Boks Milli Takımı'nın kampı sona erdi.
Trabzon Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde 5 Şubat'tan itibaren Azerbaycan, Kazakistan, Fas, Hollanda ve Polonya kadın boks milli takımları ile ortak kamp çalışması yaparak kota maçlarına hazırlanan milliler, çalışmalarını tamamladı.
Kamp merkezinden ayrılan milli takım, uçakla İstanbul'a gitti.