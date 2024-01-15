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Kavgaya tutuşan gençler mahalleyi boks ringine çevirdi

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Bursa'da iki grup arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar vatandaş kamerasına yansırken, kavgayı olay yerine gelen polis ayırdı.

Kavgaya tutuşan gençler mahalleyi boks ringine çevirdi

Yumrukların havada uçtuğu anlar kamerada

BURSA - Bursa'da iki grup arasında çıkan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar vatandaş kamerasına yansırken, kavgayı olay yerine gelen polis ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde karşılaşan taraflar yol verme yüzünden sözlü tartışmaya başladı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bırakınca, tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar vatandaşların amatör kamerasına yansırken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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