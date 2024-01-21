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Balıkesirli Sporcular Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yapılan boks müsabakalarında il birincisi olan 3'ü kadın 4 sporcu, Mersin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Genç sporcular, Balıkesir'i temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçtiğimiz hafta yapılan boks müsabakalarında il birincisi olan 3'ü kadın 4 sporcu Mersin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 16 Ocakta yapılan boks müsabakalarında il birincisi olan 3'ü kadın 4 sporcu Mersin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak. İl şampiyonasında birinci olan Deniz Ulaş, Berfin Akça, Yasin Yoldaş ve Hüsna Karaköse, 24-31 Ocak tarihlerinde Mersin'de yapılacak olan Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Çalışmalarını sürdüren genç sporcular, Balıkesir'i temsil etmenin gururunu yaşarlarken iddialı olduklarını söylediler.

Sporculardan Hatice Irmak Kaya 2 yıldan beri boks yaptığını söyleyerek, "Şu an Ömer hocamla Ömür Taşdelen hocamla boksa devam ederek  Avrupa, Olimpiyat ve Dünya derecelerine gireceğim inşallah. Boks sanıldığı gibi dersleri filan düşürmüyor. Kesinlikle derslerimi yükseltti. Bu dönem hem takdir hem de onur belgesi aldım" dedi.

"BOKSUN HEM SAĞLIĞIMIZA HEM ZİHİN GELİŞİMİMİZE FAYDASI VAR"

Deniz Ulaş, "Rakibimi yenerek birinci oldum. 24-31 Ocakta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Balıkesirimizi temsil etmek için gidiyorum. İnşallah, milli sporcu olmak istiyorum. Şampiyonluk getirmek istiyorum" şeklinde konuştu. Berfin Akça ise, "İki yıldır boksla uğraşıyorum. Boksun hem sağlığımıza ve zihin gelişimimize faydası var. Ayrıca gençlerin burada beraber kaynaşması ve daha güzel aktiviteler yapması da güzel. Hem ailemi ve hem kendimi gururlandırması açısından çok faydalı bir spor. Antrenörlerimiz Ömer Taşdelen ve Ömür Taşdelen'e teşekkür ediyorum, bize bu imkanı verdikleri için. Hedefimiz Mersinde düzenlenecek Gençler Şampiyonasında Türkiye Şampiyonluğunda derece yapmak" dedi.

Antrenör Ömer Taşdelen de, "4 senedir Burhaniye'de boks sporunu yaymaya çalışıyoruz. 30'un üzerinde sporcumuz var. Ayın 16'sında İl Şampiyonasına 4 sporcu ile katıldık. 4 sporcumuz da Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek. Salı günü, Allah nasip ederse 24'ünde Mersin'de başlayacak olan Türkiye Şampiyonası'na geçeceğiz. Burada da İnşallah milli takıma sporcu verebilecek şekilde dereceler elde ederiz. Allah yardımcımız olsun. Buradan destek olan tüm arkadaşlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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