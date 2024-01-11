Afyonkarahisar'da Gençler Ferdi Boks İl Seçmeleri Tamamlandı

Afyonkarahisar Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen Gençler Ferdi Boks İl Seçmeleri tamamlandı.

10 Ocak tarihinde gerçekleştirilen müsabakalarda 57 kilogramda Şevki Algün birinci olarak Mersin'de 24-31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonasında Afyonkarahisar'ı temsil etmeye hak kazandı. Müsabakaların ardından konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Afyonkarahisar'da boks branşında önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Bu potansiyeli daha da geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada gençler kategorisinde yarışan sporcularımızın performanslarını gördük. Çok yetenekli sporcularımız var. İnşallah bu sporcularımız ileride Türkiye ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecekler" ifadelerini kullandı.

57 kilogramda birinci olarak Mersin'de düzenlenecek olan Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanan Şevki Algün, hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. - AFYONKARAHİSAR