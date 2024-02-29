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Gençlik Merkezi Okullar Arası Genç Kız-Erkek Boks Müsabakaları'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

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Gençlik Merkezi Okullar Arası Genç Kız-Erkek Boks Müsabakaları'nda mücadele eden sporcular, kıyasıya geçen mücadelenin ardından madalyalarını aldı. Aydın Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcular ödüllerini takdim etti.

Gençlik Merkezi Okullar Arası Genç Kız-Erkek Boks Müsabakaları'nda mücadele eden demir yumruklar, kıyasıya geçen mücadelenin ardından madalyalarına kavuştu.

Gençlik Merkezi Okullar Arası Genç Kız-Erkek Boks Müsabakaları, Aydın'da gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalarda sporcular şampiyonluk için mücadele etti. Müsabakaların sonunda düzenlenen ödül töreninin ardından, sporcular madalyalarına kavuştu. Eğitimler ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada "Gençlik Merkezi Okullar Arası Genç Kız-Erkek #Boks müsabakaları heyecan dolu maçlarla sona erdi. Müsabakaların ardından dereceye giren başarılı sporcularımıza madalyalarını takdim ettik" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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