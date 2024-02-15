Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular İl Müdürü'nü ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda dereceye giren başarılı sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

23-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'na Antrenörler Derya Tiryaki, Davut Tarakçı ve Yunus Payar eşliğinde katılan sporculardan Türkiye üçüncüsü Tuana Nur Yerlikaya, Türkiye beşincisi Esma Nur Kartal ve Türkiye beşincisi Ege Sevim Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsa Yazıcı'yla makamında bir araya geldi.

İl Müdürü Yazıcı, başarılı sporcuları tebrik ederek hediye takdim etti. - DÜZCE