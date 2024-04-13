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Niğdeli Milli Boksör Emine Kılınç Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

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Niğdeli Milli Boksör Emine Kılınç, Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Hırvatistan'da devam eden Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden Milli Sporcu Emine Kılınç; çeyrek finalde Bulgar rakibini, yarı finalde ise Sırbistanlı rakibini yenerek finale yükselmeyi başardı. Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Emine Kılınç 14 Nisan 2024 Pazar günü İngiliz rakibiyle final maçı yapacak.

Kılınç, İngiliz rakibini yenmesi halinde Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanacak. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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