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Olimpik Erkek Boks Milli Takımı Karlı Sahada Antrenman Yapıyor

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İtalya'da düzenlenecek Dünya Olimpiyat Kota Elemeleri'ne hazırlanan Olimpik Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da karlı sahada antrenmanlarını sürdürüyor. Milli takım, elemelerden başarı ile dönebilmek için zorlu antrenmanlar yapıyor.

İtalya'da düzenlenecek Dünya Olimpiyat Kota Elemeleri kapsamında Kastamonu'da kampını sürdüren Olimpik Erkek Boks Milli Takımı, güç antrenmanlarını karlı sahada yapıyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde 3 Ocak'ta kampa başlayan milli takım, 29 Şubat-12 Mart tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Dünya Olimpiyat Kota Elemeleri'ne hazırlanıyor.

Milli takım, elemelerden başarı ile dönebilmek için kar kış demeden hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarının bir kısmında salonu kullanan sporcular, özellikle son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen sahada da çalışma gerçekleştiriyor.

Milli boksörler soğuk hava ve karlı zeminde gerçekleştirdikleri zorlu antrenmanlarla elemelerden başarı ile dönebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tavukçu: "Olimpiyatlara tam takım gitmek istiyoruz"

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı Antrenörü Tuncay Tavukçu, AA muhabirine, 2024 yılının ilk kampını Kastamonu'da yaptıklarını söyledi.

Avrupa Boks Olimpiyat Kota Elemeleri'nde 2 vize aldıklarını hatırlatan Tavukçu, "Büyük bir başarı elde ettik. Biz olimpiyatlara tam takım gitmek istiyoruz. Güç kampı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mart ayında İtalya'da yapılacak olan kalifikasyonda 5 sporcu ile yer alacağız. Hedefimiz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na olabilecek en yüksek sayıda kota alabilmek. İkinci kalifikasyonumuz mayıs ayında Tayland'da olacak. İnşallah oraya kalmadan işi İtalya'da bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kampın verimli geçtiğini anlatan Tavukçu, "Çok güzel bir kamp ortamımız var. Tam güç kampının yapılacağı bir ortam. Burası bizim evimiz gibi. Her sporcu da buraya istekli geliyor. Devletimizin bize sunduğu imkanlar son derece kaliteli. Şu an yeni yapılan bir tesisteyiz. Çalışma ortamımız çok iyi. Bütün hazırlığımız olimpiyat oyunları için." dedi.

Milli boksör Kaan Aykutsun da olimpiyatlara kadar çalışmaların yoğun şekilde devam edeceğini anlatarak, "Zor şartlar altında çalışmalarımız devam ediyor. Karda kışta her şekilde çalışıyoruz. Bu durumdan mutluyuz. Çünkü zor şartlar altında yapılan antrenmanların müsabakaya çıktığımızda çok faydası olacak. Kendimize güveniyoruz. Antrenörlerimiz bize en verimli antrenmanları yaptırıyor. Takım olarak hedefimiz olimpiyat kota maçlarında vize almak. En önemli hedefimiz olimpiyatlarda madalya kazanmak." şeklinde konuştu.

Milli sporcu Yusuf Açık ise olimpiyat oyunları hazırlığı kapsamında son 2 yıldır yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Takım olarak 5 sporcu ile kalifikasyona gideceğiz. Olimpiyata tam takım halinde katılmaya çalışacağız. Bütün zorluklara rağmen çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü biz sporcuyuz. İşimiz; vatanımızı, devletimizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek. Bu yolda güzel gittiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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