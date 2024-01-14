Elazığ Belediyespor Boksörü Gizem Özer Türkiye Şampiyonu

Kocaeli Darıca'da devam eden Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Elazığ Belediyespor boksörü Gizem Özer 60 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde devam eden Türkiye Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Elazığ Belediyespor boksörü Gizem Özer, 60 kiloda şampiyonluğa ulaştı. Yine bir diğer Elazığlı sporcu Rermziye Yenikan da 50 kiloda bronz madalya aldı. Her iki boksörü de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla tebrik eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda Türkiye şampiyonu olan Paris Olimpiyatları Temsilcimiz Elazığ Belediyespor Kulübü sporcumuz Gizem Özer'i, 50 kiloda Türkiye 3'üncüsü olan Elazığ Belediye Sporcumuz Remziye Yenikan'ı ve Antrenörleri Cemil Döndü'yü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ