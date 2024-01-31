Aydınlı Sporcu Özge Güder Türkiye Şampiyonu Oldu

Antalya'da düzenlenen Kikck Boks şampiyonasında Aydın'ın Söke ilçesinden katılan sporcu Özge Güder, Türkiye Şampiyonu oldu.

Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Sökeli genç sporcu Özge Güder, Kick Boks Lowkick branşı gençler kategorisi ağır siklet dalında büyük bir başarı elde etti. 22-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen turnuvada 7 bin 500 sporcunun mücadele ettiği bilgisi verilirken, Sökeli Özge Güder ağır sıklet kategorisinde 4 rakibini yenerek Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Aynı branşta 54 kiloda mücadele eden Mehmet Öpöz ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Milli Kick Boks Antrenörü Kenan Sıtacı, Aydın ve Söke adına sporcuların elde ettiği bu gurur verici başarıları değerlendirerek, "Sporcularımızın performansıyla gurur duyuyoruz. Bu başarılar, Mayıs ayındaki Dünya Kupası için daha iyi bir hazırlık yapmamızı ve daha fazla sporcu göndererek daha çok madalya kazanmayı hedeflememizi sağlıyor. Bu tür başarılar, diğer sporcularımızın motivasyonunu yükseltiyor" şeklinde konuştu. - AYDIN