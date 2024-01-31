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Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Baran Çelik Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesindeki fen lisesi öğrencisi milli sporcu Baran Çelik, Erkekler Ağır Sıklet Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Çelik, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde fen lisesi öğrencisi milli sporcu Baran Çelik, Erkekler Ağır Sıklet Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Mersin'de 24-31 Ocak tarihlerinde düzenlenen ve 63 ilden 467 erkek ve 260 kadın sporcunun Naci Oral Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda erkeklerde +92 ağır sıklet kategorisinde mücadele eden Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Baran Çelik, final müsabakasında Kırıkkale'den Tarık Güvenertürk'ü yenerek şampiyon oldu

Çelik, elde ettiği bu başarıdan sonra Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Cizreli milli sporcu Baran Çelik son iki yılda çıktığı müsabakalarda gösterdiği performans ile büyük başarılara imza attı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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