Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır, "Yeşil Sahne Söyleşileri"ne konuk oldu.

Yeşilay haftası etkinlikleri kapsamında, İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Yeşil Sahne Kültür ve Sanat Derneği ile Yeşilay'ın iş birliği kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlik, Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Ersin Şiyhan'ın moderatörlüğündeki söyleşide, Ayşe Çağırır gençlere sporun önemini ve hayata olumlu katkılarını anlattı. Dinleyicilerin sorularını da yanıtlayan Çağırır, "Başarımın arkasında azmim, mücadeleyi bırakmamam ve disiplinli çalışmam var." dedi.

Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nin spora olan katkısına da değinen milli boksör, "Hem benim sporcu olmamda hem de bölgedeki çocukların ve gençlerin spor yaparak bağımlılıklardan uzak kalmasında çok büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Beden eğitimi öğretmenliği yapan ve bir yandan da yüksek lisans eğitimine devam eden Çağırır, akademisyen olarak da Türk sporuna katkı sağlamak istediğini ifade etti.

Söyleşi öncesinde yapılan bilgi yarışmasında katılımcılar mücadele ederken keyifli anlar yaşadı. Kazanan yarışmacılara Yeşilay'ın çeşitli hediyeleri takdim edildi.

Yaşamlarıyla topluma örnek olan, deneyimleriyle gençlere yol gösteren, medya, kültür, sanat ve spor alanından ünlü isimleri öğrencilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Sahne Söyleşileri", gençlerle buluşmaya devam edecek.

Ayşe Çağırır kimdir?

Ayşe Çağırır, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Ayşe Çağırır'ın 2013 yılında Dünya Gençler Boks Şampiyonası'na katılmasıyla başlayan kariyeri, 2014 ve 2018 yılında Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası ve Dünya Boks Şampiyonası'yla devam etti.

Son olarak, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde 8-20 Mayıs 2022'de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası finalinde 48 kiloda mücadele eden Ayşe Çağırır, Kazak rakibini yenerek dünya şampiyonu olmayı başardı.