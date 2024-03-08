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Adana'da 40 Bin 500 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Adana'nın Seyhan ilçesinde polis, bir evde yapılan baskında boks torbası içerisinde 40 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da Seyhan polisi, boks torbası içerisinden 40 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde olduğu ihbarı aldı. Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese baskın yaptı.

Yapılan baskında boks torbası polislerin dikkatini çekti. Boks torbasının içini açan polisler 41 paket halindeki toplam 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili İbrahim Cüneyt Elubeyt E. ve Muhammed Munir M. gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Adana Gözaltı Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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