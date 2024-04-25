Hastane bahçesinde aileler arasında kavga çıktı
Bursa'da hastane bahçesinde tartışan iki aile arasında çıkan kavga anbean kameraya yansıdı. Bahçeyi boks ringi gibi kullanan ailelerin kavgası büyük panik yarattı.
Hastane bahçesi bir anda ringe döndü
BURSA - Bursa'da hastane bahçesinde tartışan iki aile, bahçeyi ringe çevirdi. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Olay, Bursa Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane bahçesinde duran iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Bahçeyi boks ringi gibi kullanan iki ailenin kavgası kameraya saniye saniye yansıdı.