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Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda derece yapan sporcu Cizre'de çiçeklerle karşılandı

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Hırvatistan'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda ay yıldızlı forma ile mücadele eden Cizre Fen Lisesi öğrencisi Pınar Benek, üçüncülük elde etti. Memleketi Şırnak'a dönen Benek, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ailesi, antrenörü Rıdvan Budak ve CSA Spor Kulübü Başkanı Celal Cabadak tarafından çiçeklerle karşılandı. Yarışmada derece elde ettiği için mutlu olduğunu kaydeden Benek, 'Hedefim 5 ay sonra yine Hırvatistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında şampiyon olmak.' dedi. Antrenör Budak da Benek ile gurur duyduklarını belirterek, 'Aynı ülkede düzenlenecek olan şampiyonada Pınar'dan Dünya Şampiyonluğu bekliyoruz. Pınar'ın mücadelesi ile bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum.' diye konuştu.

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda derece yapan sporcu Cizre'de çiçeklerle karşılandı.

Hırvatistan'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda ay yıldızlı forma ile mücadele eden Cizre Fen Lisesi öğrencisi Pınar Benek, üçüncülük elde etti.

Memleketi Şırnak'a dönen Benek, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ailesi, antrenörü Rıdvan Budak ve CSA Spor Kulübü Başkanı Celal Cabadak tarafından çiçeklerle karşılandı.

Yarışmada derece elde ettiği için mutlu olduğunu kaydeden Benek, "Hedefim 5 ay sonra yine Hırvatistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında şampiyon olmak." dedi.

Antrenör Budak da Benek ile gurur duyduklarını belirterek, "Aynı ülkede düzenlenecek olan şampiyonada Pınar'dan Dünya Şampiyonluğu bekliyoruz. Pınar'ın mücadelesi ile bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Şerafettin Elçi Havalimanı Rıdvan Budak Hırvatistan Şırnak Dünya Spor Spor Güncel Haberler

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