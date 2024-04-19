Niğde Valisi Cahit Çelik, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si olan Niğdeli milli boksör Emine Kılınç'ı ödüllendirdi

Niğde Valisi Cahit Çelik, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si olan Niğdeli milli boksör Emine Kılınç'ı makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Vali Çelik; Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kg'da Avrupa 2.'si olan milli sporcu Emine Kılınç'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Boks Niğde İl Temsilcisi Mustafa Kızıltan, antrenörü Abdurrahman Özben'in de eşlik ettiği ziyarette Vali Çelik başarılı sporcu ve antrenörünün başarılarının devamını diledi.

Niğde Valiliği ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; "Hırvatistan'da Avrupa'nın en iyilerine meydan okuyarak Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda Avrupa 2'ncisi olan milli gururumuz Emine Kılınç'ı makamında kabul eden Niğde Valimiz Cahit Çelik, sporcumuzu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE