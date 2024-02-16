Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü, Türkiye Şampiyonalarında Başarılı Sporcuları Tebrik Etti

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, aerobik cimnastik, satranç ve boks Türkiye şampiyonalarında başarı elde eden sporcuları ve antrenörleri makamında ağırlayarak tebrik etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye şampiyonalarında başarıdan başarıya koşan Manisalı sporcuları makamında ağırlayarak tebrik etti. Öztürk, İstanbul'da yapılan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda 16 altın, 3 gümüş ve 15 bronz madalya kazanan sporcuların yanı sıra Antalya'da yapılan Türkiye Satranç Şampiyonası'nda 1 altın ve 3 bronz madalya alan sporcular ile Mersin'de yapılan Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan sporcuları kutladı. Alınan madalyalarla gurur duyduklarını belirten İl Müdürü Yunus Öztürk, "Sporcularımız katıldıkları şampiyonalarda Manisa'yı gururla temsil etti. Bu başarılar sadece bireysel değil aynı zamanda Manisa'nın spor alanındaki potansiyelini de ortaya koyuyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu tür organizasyonlarda madalya kazanmak Manisa'nın spordaki geleceği için umut verici. Başarıların devamını diler, değerli sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ederim" dedi. - MANİSA