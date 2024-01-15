Adana'nın Kozan ilçesinden 6 boksör Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılacak
Adana'nın Kozan ilçesindeki 6 boksör, Mersin'de düzenlenecek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek. İl seçmelerinde rakiplerini eleyen sporcular Buket Yılmaz, Berat Özdemir, Seyfettin Kara, Samet İpek, Arda Kuruağaç ve Can Erdemli, Mersin'de gerçekleştirilecek şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Boksörler, antrenör Fatih Öztürk yönetimindeki antrenmanla hazırlıklarına başladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 6 boksör, Mersin'de düzenlenecek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek.
İl seçmelerinde rakiplerini eleyen sporcular Buket Yılmaz, Berat Özdemir, Seyfettin Kara, Samet İpek, Arda Kuruağaç ve Can Erdemli, Mersin'de 24-31 Ocak'ta gerçekleştirilecek şampiyonaya katılmaya hak kazandı.
Boksörler, organizasyonun hazırlıklarına antrenör Fatih Öztürk yönetimindeki antrenmanla başladı.