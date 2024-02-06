Bursa'da Süper Amatör Küme maçında saha kavgası çıktı

Bursa'da oynanan Süper Amatör Küme'ye yükselme maçının bitiminde saha boks ringine döndü. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Spor Tesisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arabayatağı Spor ile Mustafakemalpaşa ilçesi takımı olan Akar Spor karşı karşıya geldi. Gergin geçen maçta deplasman takım Akar Spor 12. dakikada 1-0 öne geçti. Mağlup duruma düşen Arabayatağı Spor 28. dakikada skoru eşitledi. Arabayatağı Spor ve Akar Spor yedek kulübeleri arasında gerginlik çıktı. Maçı izlemeye gelen taraftarlar, sahaya yabancı cisimler attı. Akar Spor teknik direktörü, sahaya atılan cisimlerden dolayı yaralandı.

Son düdük çaldı, saha boks ringine döndü

Hakemin maçı bitirmesinin ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı gören bazı taraftarlar sahaya atladı. O anlar, maçı izlemeye gelen bir taraftar tarafından anbean kameraya alındı. Kavgayı, polis ekipleri güçlükle ayırdı. - BURSA