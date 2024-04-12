Milli Boksör Tuğrulhan Erdemir, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma heyecanı yaşıyor

Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, çocukluk hayali olan olimpiyata Paris 2024'te katılacağı için büyük bir heyecan yaşıyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-28 Nisan'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'na Ankara Eryaman TOHM'da hazırlanan milli boksörlerden Tuğrulhan Erdemir, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Geçen yıl Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda 71 kiloda bronz madalya alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan Tuğrulhan, "Kotayı erken aldığım için rahatım ama stresimiz de var. Sürekli antrenmanlardayız. Tempomuz çok ağır. Olimpiyat sporun zirvesi. Olimpiyat benim çocukluk hayalim. 2008'de Kars'ta boksa başladım. Boksu öğrendikten sonra hayalim tamamen olimpiyat oldu. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Olimpiyatta çalışmalarımı taçlandırıp madalyayla döneceğim." ifadelerini kullandı.

"13 yıllık hasreti bitireceğim"

Tuğrulhan Erdemir, 2011'den bu yana Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanamayan Türk erkek boksunun hasretini dindirmeye çalışacak.

Belgrad'a çok formda gittiğini dile getiren 25 yaşındaki milli boksör, "İyi bir kamp süreci geçiriyoruz. Olimpiyat öncesi Avrupa Şampiyonası bizim için iyi bir prova olacak. Güçlü rakiplerimi orada göreceğim. Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak Paris 2024'e gitmek istiyoruz. Avrupa Oyunları'nda dünya ve Avrupa şampiyonu rakiplerimi yenmiştim. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı da okutmak istiyorum. Uzun zamandır erkeklerde Avrupa Şampiyonası'nda 2011'de altın madalya almıştık. Bu hasreti dindirmeyi çok istiyorum. Belgrad'dan şampiyonlukla dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Erkek Boks Milli Takımı'nın Belgrad'da başarılı sonuçlar alacağına inandığını vurgulayan Tuğrulhan Erdemir, "2011'deki Avrupa Şampiyonası'nda ben üst minikler kategorisindeydim. Abilerimizi televizyondan izliyorduk. Şimdi Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme sırası bizde. Belgrad'da çok başarılı olacağız. Olimpiyatlarda 71 kiloda en iddialı sporculardan birisiyim. Ülkemize Paris'te de ilk altın madalyalardan birini getirmek için çalışacağım." diye konuştu.