Dünya Thai Boks K-1 Şampiyonlar Gecesi Kaynaşlı'da düzenlendi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde "Dünya Thai Boks K-1 Şampiyonlar Gecesi" düzenlendi.

Kaynaşlı Belediyesinin katkılarıyla Kızılay Toplum Merkezi'nde yapılan turnuvada, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve 13 ülkeden gelen 32 sporcu ringe çıktı.

Boy ve kilolarına göre 8 kategoride mücadele eden şampiyon sporcular, derece almak için ter döktü.

Turnuva, 124 ülkede canlı yayınlandı.