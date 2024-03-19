Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti! Batshuayi'nin maçtan önce yaptıklarına bakın

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Kıran kırana geçen maçı Fenerbahçe kazandı.

MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI

Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

BOKS YAPTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor maçında çıkan olaylarda üzerine doğru gelen bir bordo-mavili taraftarı döner tekme atarak yere seren Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Batshuayi'nin maçtan önce boks yaptığı anlar ortaya çıktı. Belçikalı golcünün o anları Fenerbahçelilerden büyük beğeni aldı.