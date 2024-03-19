Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti! Batshuayi'nin maçtan önce yaptıklarına bakın
Trabzonspor maçında çıkan olaylarda Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Batshuayi, üzerine doğru gelen bir taraftarı döner tekme atarak yere sermişti. Batshuayi'nin maçtan önce boks yaptığı anlar ortaya çıktı. Belçikalı golcünün bu hareketi Fenerbahçe taraftarlarından büyük beğeni topladı.
Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Kıran kırana geçen maçı Fenerbahçe kazandı.
MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI
Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.
BOKS YAPTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Trabzonspor maçında çıkan olaylarda üzerine doğru gelen bir bordo-mavili taraftarı döner tekme atarak yere seren Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Batshuayi'nin maçtan önce boks yaptığı anlar ortaya çıktı. Belçikalı golcünün o anları Fenerbahçelilerden büyük beğeni aldı.