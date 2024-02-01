Aydınlı Genç Boksörler Türkiye Şampiyonasında Başarı Yakaladı

Mersin'de düzenlenen Naci Oral Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na damga vuran, Aydınlı Milli sporcular, şampiyonadan başarılarla döndü.

Naci Oral Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 63 ilden toplamda 727 sporcunun katıldığı turnuvada, Aydınlı sporcular dikkatleri üzerine çekti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Takım Boks Antrenörü Yavuz Kılıç'ın önderliğinde yetişen milli boksörlerden 60 kilogramda İbrahim Alp Bakır üçüncü kez, 51 kilogramda ise Tevfik Akkaş ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonaya damga vuran Aydınlı genç boksörler, elde ettikleri başarı ile sadece bireysel bir zafer elde etmekle kalmayıp, aynı zamanda Aydın'ı boks arenasında başarıyla temsil etmenin onurunu yaşattı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Muhteşem performansınız ve elde ettiğiniz Türkiye Şampiyonluklarıyla Aydın'ın gururu olan ve bu zaferle sadece kendilerini değil, aynı zamanda Aydın'ı da en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN