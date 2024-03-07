Netflix, Jake Paul ve Mike Tyson maçını canlı yayınlayacak

Dünyanın en popüler içerik platformlarından Netflix, son dönemde içerik yelpazesini bir hayli genişletti. Dizi ve film yayını yapan şirket, son dönemde oyun ve canlı yayınlar gibi içeriklere de önem veriyor. Şirket, son olarak boks severleri odağına aldı.

Jake Paul ve Mike Tyson maçı 20 Temmuz'da Netflix'te

Netflix, yaptığı açıklama ile Jake Paul ve Mike Tyson maçını yayınlayacağını açıkladı. AT&T Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan boks maçı, 20 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Maç, Netflix'ten canlı yayınlanacak.