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Netflix, Jake Paul ve Mike Tyson maçını canlı yayınlayacak

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Dünyanın en popüler içerik platformlarından Netflix, Jake Paul ve Mike Tyson arasındaki boks maçını canlı yayınlayacağını duyurdu. Maç, 20 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve Netflix üzerinden izlenebilecek.

Dünyanın en popüler içerik platformlarından Netflix, son dönemde içerik yelpazesini bir hayli genişletti. Dizi ve film yayını yapan şirket, son dönemde oyun ve canlı yayınlar gibi içeriklere de önem veriyor. Şirket, son olarak boks severleri odağına aldı.

Jake Paul ve Mike Tyson maçı 20 Temmuz'da Netflix'te

Netflix, yaptığı açıklama ile Jake Paul ve Mike Tyson maçını yayınlayacağını açıkladı. AT&T Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan boks maçı, 20 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Maç, Netflix'ten canlı yayınlanacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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