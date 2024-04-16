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Milli Boksör Havvanur Kethüda Trabzon'da Coşkuyla Karşılandı

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Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı.

Şampiyonada kadınlar +81 kiloda ringe çıkan Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibi Karyna Zverieva'yı ilk rauntta mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Altın madalyayla yurda dönen Kethüda için Trabzon Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Milli boksör, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde, çiçekler ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı.

Kethüda, burada yaptığı açıklamada, tebrikleri kabul ederek, "Memleketime şampiyonlukla dönmek çok güzel bir duygu. Milli marşımızı okuttuğum için çok gururluyum. Ekim ayında yine Hırvatistan'da Gençler Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Orada da altın madalya kazanmak istiyorum. Ardından sonraki hedefim olimpiyat şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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