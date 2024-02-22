Ağrılı boksör Mir Boran Yıldırım makamda ağırlandı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Mersin'de düzenlenen Naci Oral Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda Türkiye ikincisi olan Ağrılı boksör Mir Boran Yıldırım'ı makamında ağırladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, genç boksörün elde ettiği başarının Ağrı için gurur verici olduğunu söyledi. Din, boksörü ve antrenörlerini kutlayarak, "Bu başarıya imza atan başta milli antrenörümüz İsmet Sarı ve Volkan Sarı olmak üzere boksörlerimizi, onlara destek olan ailelerini, beden eğitimi öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi bir kez daha yürekten kutluyoruz. Boksörlerimiz ilimizin başarı çıtasını her zaman yükseltmektedirler. Kendilerini yürekten kutluyor ve bundan sonraki katılacakları müsabakalarında başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Din, başarılı sporcuya spor çantası hediye ederek, başarılarının devamını diledi. Ziyarette Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak da hazır bulundu. - AĞRI