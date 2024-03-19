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Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi

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Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu'da kampa girdi. Kampın içerisinde olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu ve diğer madalyalı isimler de yer aldı.

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdiği kampa aralarında olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nun da bulunduğu madalyalı isimler dahil oldu.

Sırbistan'da 14-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takım kampına, Buse Naz Çakıroğlu, Gizem Özer, Hatice Akbaş, Esra Yıldız ve Büşra Işıldar da katıldı.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 sporcuyla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

Hazırlıklarını Kastamonu'da tamamlayarak şampiyonaya gideceklerini anlatan Yiğit, "Muhtemelen bayramda evde olmayacağız. Yeni gelen arkadaşlar da tecrübeli ablalarını görerek daha iyi çalışıyorlar, daha iyi motive oluyorlar. Nasıl dünya şampiyonu olduk, dünyanın en iyisi seçildik, aynı şekilde Avrupa'da da yapmak istiyoruz. Sporcular da inanıyorlar, onlar da kararlılar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Buse Naz Çakıroğlu Milli Takım Kastamonu Spor Güncel Haberler

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