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Bursa'da Otobüs Şoförü ile Yolcu Arasında Kavga Çıktı

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Bursa'da otobüs şoförü ile yolcu arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönünce, taraflar caddeye inip yumruk yumruğa birbirine girdi. Caddeyi boks ringine çeviren tarafları çevredekiler zor ayırırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'da otobüs şoförü ile yolcu arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönünce, taraflar caddeye inip yumruk yumruğa birbirine girdi. Caddeyi boks ringine çeviren tarafları çevredekiler zor ayırırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Küçüksanayi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs şoförü ile yolcu arasında seyir halindeyken tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesiyle, aracı sağa çeken şoför aşağı indi. Yolcunun da aşağı inmesiyle artan tansiyon yerini kavgaya bıraktı. Tarafların ortamı boks ringine çevirdiği anlar kameraya anbean yansırken, çevredekiler iki şahsı güçlükle ayırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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