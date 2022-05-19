Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı. - Haberler

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor