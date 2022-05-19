Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı.

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Altın Madalya, Kazakistan, Milli, Boks, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title