Dersim Kick Boks Spor Kulübüne Yurt Dışından Malzeme Desteği

Tunceli'de kick boks, boks, muaythai alanında faaliyet gösteren ve ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok başarıya imza atan Dersim Kick Boks Spor Kulübüne yurt dışından malzeme desteğinde bulunuldu.

Tunceli'de başta dünya şampiyonu Erivan Barut olmak üzere birçok şampiyon sporcu yetiştiren Dersim Kick Boks Spor Kulübüne yurt dışında yaşayan iş insanları Ali Kadir Tanrıverdi, Hüseyin Tay ve Hüseyin Vural tarafından antrenman malzemesi desteğinde bulunuldu. Almanya'da yaşayan iş insanı Ali Kadir Tanrıverdi tarafından malzemeler, kulüp antrenörü Gürsel Tayam'a teslim edildi. Kendilerine verilen desteklerin motivelerini arttırdığını söyleyen kulüp antrenörü Gürsel Tayam, "İş insanı Ali Kadir Tanrıverdi, arkadaşları Hüseyin Tay ve Hüseyin Vural'ın destekleriyle alınan malzemeleri bizzat kulübümüze teslim etti. Bu tür destekler sporcularımızı ciddi şekilde motive ediyor. Bu anlamda destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İş insanı Ali Kadir Tanrıverdi de kulübün gerek ulusal gerekse de uluslararası anlamda önemli başarılar elde etmesinin önemine değinerek, herkesin spora elinden gelen desteği sunması gerektiğini söyledi. - TUNCELİ