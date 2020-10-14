Son dakika! Kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren şahıs intihar etti
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Son dakika! Kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren şahıs intihar etti

14.10.2020 21:57 | Son Güncelleme: 14.10.2020 22:01

Son dakika gündem haberi... Düzce'de bir kişi kız arkadaşını kalbinden vurarak öldürdükten sonra kafasına ateş ederek intihar etti.

Düzce'de bir kişi kız arkadaşını kalbinden vurarak öldürdükten sonra kafasına ateş ederek intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi 7. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kemal Anıl Şenol (30) isimli şahıs kız arkadaşının yaşadığı eve geldi. Evde bulunan kız arkadaşı Mahide Güneş Anıl'ın (25) kalbine ateş ederek öldürdü. Ardından da kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri Mahide Güneş Anıl'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralandığını fark eden sağlık ekipleri yaralı Kemal Anıl Şenol'u ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

(İHA)

Son dakika! Kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren şahıs intihar etti
Son dakika! Kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren şahıs intihar etti
Son dakika! Kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren şahıs intihar etti
Son dakika! Kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren şahıs intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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