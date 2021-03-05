Son dakika haberleri: İETT otobüsünde "cinsel taciz" iddiasına ilişkin davada ilk duruşma
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Son dakika haberleri: İETT otobüsünde "cinsel taciz" iddiasına ilişkin davada ilk duruşma

05.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:14
Son dakika haberleri: İETT otobüsünde

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstinye-Kabataş seferini yapan İETT otobüsünde, yan koltukta oturan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sanık M.R.Ö'nün 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstinye-Kabataş seferini yapan İETT otobüsünde, yan koltukta oturan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen sanık M.R.Ö'nün 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, celseye katılım tebligatı geri döndüğü belirtilen tutuksuz sanık M.R.Ö. katılmadı. Müşteki P.Ç. ise duruşmada hazır bulundu.

Beyanda bulunan müşteki P.Ç, yolculuk yaptığı otobüste sanığın paralelinde bulunan koltuğa oturduğunu belirterek, "Sanık elini pantolonun içine sokmadan, pantolonunun üzerinden cinsel organıyla oynamaya başladı. Bunu yaparken sürekli bana bakıyordu. Net bir şekilde eylemini bana yönelttiğini anladım ve gördüm." dedi.

Telefonuyla olan biteni kaydettiğini ve sanığın yaklaşık yarım saat eylemine devam ettiğini aktaran müşteki, "Bir ara uyudu, sonra uyanıp tekrar aynı hareketleri yaptı. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Müştekinin davaya müdahil olma talebini kabul eden mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

İstanbul'da İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde 26 Ekim 2020'de etrafındaki diğer yolculara aldırmadan cinsel organıyla oynadığı iddia edilen M. R. Ö., yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilmişti.

Görüntüleri çeken P.Ç.'nin şikayeti üzerine şüpheli M.R.Ö, Beşiktaş meydanındaki otobüs duraklarında otobüsten indiği sırada yakalanıp gözaltına alınmıştı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen sanık hakkında, "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5'i "cinsel taciz", 1'i "hayasızca hareket" olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen bu kişinin, "cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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