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İBB Başkanı İmamoğlu, İETT'nin yeni otobüslerinin tanıtım törenine katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT tarafından 1 milyar lira yatırımla alınan 150 otobüsten 20'sinin filoya katılımı için düzenlenen törene katıldı. İmamoğlu, UKOME'de bekletilen kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT tarafından 1 milyar lira yatırımla alınan 150 otobüsten 20'sinin filoya katılımı için düzenlenen törene katıldı. İmamoğlu, "UKOME'de 400'e yakın hatlarla, yeni hatlarla ilgili bir kararımız bekletiliyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İkitelli İETT garajında gerçekleştirilen İstanbul'un yeni otobüslerinin tanıtım toplantısına katıldı.1 Milyar liralık yatırım ile alınan 150 otobüsten ilk etapta teslim edilen 20 otobüsün İETT filosuna dahil edildiği programda konuşan İmamoğlu, "Bazen UKOME'de imzalar ya da kararlar alınamıyor. Mesela UKOME'de 400'e yakın hatlarla, yeni hatlarla ilgili bir kararımız bekletiliyor. Yaklaşık 3 buçuk milyon insanımızın; parasını bulduğumuz, kredisini bulduğumuz bir aşamada, hızlıca başlayabileceğimiz Beylikdüzü metrosunun ihalesini hızlıca yapabileceğimiz bir çalışmanın bir imza, bir mürekkep, bir kalemle atılacak imza kefil olmuyor. Bu imzayla beraber sadece yatırım planına dahil edilen bir işten bahsediyoruz. ya bir kalem ve bir mürekkebi buradan uzak tutarak, imzayı atmayan ve bu tür hamlelerle işimizi engelleyen bir tavırla görev yapan yöneticiler var. Üzüntüm şu, bu UKOME'deki bir katılım şeklinde böyle dizilmiş yan yana, talimatla çoğu zaman el kaldıran insanlar gibi davranan bir heyet ve onun yüzünden atılmayan imza" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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