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Küçükçekmece'de Otomobil İETT Otobüsüne Çarptı: Yaralılar Var

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Küçükçekmece'de yanlış yöne giren bir otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs refüjü aşarak aydınlatma direğini devirdi ve otomobil de savruldu. Olayda sürücüler yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece'de yanlış yöne giren otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu sürücüler yaralandı.

D-100 kara yolu Sefaköy Yanyol'da benzin istasyonundan çıkarak ters yöne giren 06 BZH 448 plakalı otomobil, seyir halindeki 34 HO 1859 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüjü aşan İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi, otomobil de savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, benzin istasyonundan çıkarak ters yöne giren otomobilin çarptığı İETT otobüsünün refüjü aşması, otomobilin de savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece İETT Güncel Haberler

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