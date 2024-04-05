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Bayramda İETT ve Marmaray ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, paralı mı?

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Bayramda İETT ve Marmaray ücretsiz mi? Bayramda İETT ve Marmaray ücretsiz mi? İstanbul'da Ramazan bayramı dolayısıyla 10-11-12 Nisan tarihleri arasında toplu taşıma ücretsiz olacak mı merak ediliyordu. Peki, Bayramda İETT ve Marmaray ücretsiz mi? İşte detaylar...

BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da bayram sürecince toplu taşıma ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım, 10-11-12 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek."

BAYRAMDA METRO ÜCRETSİZ Mİ?

Metro İstanbul'da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar da ücretsiz olacak. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

Bayramda İETT ve Marmaray ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, paralı mı?

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