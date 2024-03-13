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Sancaktepe'de otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

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Sancaktepe'de aniden yan yoldan çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, karşıdan gelen İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Sancaktepe'de aniden yan yoldan çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, karşıdan gelen İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, aniden yan yoldan çıkmaya çalışan araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Bu sırada karşıdan gelen ve içinde yolcu bulunan 34 TP 8571 plakalı İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobili sürükleyen İETT otobüsü park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, otobüsteki yolcular kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yan yoldan çıkmaya çalışarak kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sancaktepe İETT 3.Sayfa Haberler

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