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Çatalca'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Çatalca'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında İETT otobüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı normale döndü.

Çatalca'da, İETT otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaleiçi Mahallesi Gökçeali Caddesi'nde İETT otobüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde sıkışan sürücü Fatih S'yi kurtardı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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