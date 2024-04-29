Arnavutköy'de İETT durağına kaldırım taşıyla saldırı
Arnavutköy Şirindere mevkiinde bulunan İETT durağında bir şahıs eline aldığı kaldırım taşını durağın camına fırlatarak kırdı. O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Arnavutköy'de bir şahıs eline aldığı kaldırım taşını İETT durağına atarak camını kırdı. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Arnavutköy Şirindere mevkiinde bulunan İETT durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs eline aldığı kaldırım taşını durağın camına fırlattı. Atılan taşla İETT durağının camı kırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL