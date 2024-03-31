Seçim günü otobüsler (İETT) bedava mı? 31 Mart Pazar (Bugün) Seçim günü otobüsler ücretsiz mi, paralı mı olacak?

Seçim günü otobüsler (İETT) bedava mı? Merak ediliyor. Kahramanmaraş, Rize ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 32 ilde seçmenler saat 07.00 itibarıyla sandık başına giderken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in bulunduğu 49 ilde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Peki, Seçim günü otobüsler (İETT) bedava mı? 31 Mart Pazar (Bugün) Seçim günü otobüsler ücretsiz mi, paralı mı olacak?

SEÇİM GÜNÜ OTOBÜSLER BEDAVA MI?

Seçim günü otobüsler (İETT) otobüs ve diğer toplu taşıma araçları ücretlidir. 31 Mart Pazar (Bugün) Seçim günü otobüslerin ücretsiz olduğuna dair bir açıklama bulunmamaktadır.

OTOBÜS TERMİNALİNDE VATANDAŞLAR MEMLEKETLERİNE GİTMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için yarın sandık başına gidecek. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) ise memleketlerine oy kullanmak için gidecek vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

SEÇİM HANGİ SAATLER ARASINDA YAPILACAK?

Kahramanmaraş, Rize ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu 32 ilde seçmenler saat 07.00 itibarıyla sandık başına giderken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in bulunduğu 49 ilde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri belirlendi. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.