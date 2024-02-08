Beyoğlu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Beyoğlu'nda bir cipin, trafik ışıklarında bekleyen İETT otobüsü ile 2 araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İmrahor Caddesi'nde, 34 MTS 39 plakalı cipi kullanan Mete Şimşek, kontrolünü kaybederek trafik ışıklarında bekleyen İETT otobüsü ve arkasındaki iki araca çarptı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan zincirleme kazada araçlar hasara uğradı.

Kazaya karışan araç sürücülerinden biri olan Mustafa Kemal, otobüs ve kendi araçlarının kırmızı ışıkta beklediğini belirterek, "Arkadaş çok süratli bir şekilde geldi. Üçümüzü de biçti. Yaralı yok. Tedbir amaçlı hastaneye gideceğiz." dedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polisler, araçları çekici yardımıyla kaldırtarak yolu trafiğe açtı.