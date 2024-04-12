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İETT Otobüsünün Motoru Yanarak Kısa Sürede Söndürüldü

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İett otobüsünün motoru yandı: Dumanı fark eden şoför yolcuları tahliye etti

Yangın itfaiye ekibi tarafından kısa sürede söndürüldü

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir İETT otobüsünün motoru seyir halindeyken yanmaya başladı. Otobüs şoförü dumanı fark ederek yolcuları tahliye ederken, itfaiye ekibinin söndürme çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan ve Alibeyköy yönüne doğru sefer yapan İETT otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden şoför, yolcuları otobüsten tahliye etti. Araç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangını söndürme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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