Çatalca'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL - Çatalca'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı yönden gelen İETT aracına çarptı. Çarpma sonucu bir kişi yaralanırken, kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çatalca Kaleiçi Mahallesi Gökçeali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F. S., kontrolündeki 34 HHU 874 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, karşı yönden gelen G.A., kontrolündeki 34 HO 1805 plakalı İETT Özel Halk Otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İETT otobüsü, karşı şeritten gelen A. E. 'nin kontrolünde bulunan 34 ST 0835 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan F.S.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu sürücü sıkıştığı araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.