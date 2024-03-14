Üye Girişi
Haberler

Başakşehir'de "yol verme" kavgası: Otobüs şoförünü bıçaklayıp kaçtı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Başakşehir'de bir sürücü, yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünün önce önüne kırıp, ardından kalp hizasından bıçaklayarak kaçtı. Otobüsteki yolcular dehşeti yaşarken şoför ise ağır yaralandı.

Başakşehir'de "yol verme" kavgası: Otobüs şoförünü bıçaklayıp kaçtı

İSTANBUL - Başakşehir'de bir sürücü, yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünün önce önüne kırıp, ardından kalp hizasından bıçaklayarak kaçtı. Otobüsteki yolcular dehşeti yaşarken şoför ise ağır yaralandı.

Olay, saat 21.20 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 LD 0371 plakalı 79K hattındaki İETT otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu. Araçtan inen şüpheli, elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.'yı kalp hizasından bıçakladı. Otobüsteki diğer yolcular dehşete düşerken şüpheli şahıs, aracına tekrar binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K., ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, otobüsün içinde çalışma yaparken polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir İETT 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Gürgentepe adayı Bekir Kaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Gürgentepe belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Gülyalı adayı Halil Cebeci kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Gülyalı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Gölköy adayı Ahmet Tepe kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Gölköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Fatsa adayı İsmail Koçan kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Fatsa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çaybaşı adayı Musa Aşcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Çaybaşı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çatalpınar adayı Kemal Gönül kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Çatalpınar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çamaş adayı Musa Öztürk kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Çamaş belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Aybastı adayı Osman Sesli kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Aybastı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Altınordu adayı Haluk Şensoy kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Altınordu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Akkuş adayı İdris İmran Akkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Akkuş belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yatağan adayı Tayfun Kartal kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Yatağan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ula adayı Ali Osman Tok kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Ula belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Seydikemer adayı Saliha Güzel kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Seydikemer belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ortaca adayı Murat İkiz kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Ortaca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Milas adayı Murat Tekin kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Milas belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title