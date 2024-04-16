Yenikapı'da İETT otobüsü üst geçide çarptı

Yenikapı'da seyir halindeki bir İETT otobüse üst geçide çarptı. Kazanın ardından üst geçide sıkışan otobüste yolcu bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, o anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Yenikapı Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir İETT otobüsü cadde üzerinde bulunan üst geçide çarptı. Kazanın ardından üst geçide sıkışan otobüste yolcu bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Otobüsü kurtarma çalışmaları için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İETT otobüsünün üst geçitte sıkıştığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, sıkışan otobüsten dumanlar yükseldiği görülüyor.

Öte yandan, aynı üst geçide 20 Eylül 2015 tarihinde miting alanına polis taşıyan doğalgazlı İETT otobüsü çarpmış, çarpmanın etkisiyle meydana gelen patlamada aralarında polis ve zabıtaların da bulunduğu 26 kişi yaralanmıştı. - İSTANBUL