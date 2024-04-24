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Küçükçekmece'de Patenli Gençler İETT Otobüsünün Arkasına Tutunarak Tehlikeli Hareketler Yaptı

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Küçükçekmece'de patenli iki genç, İETT otobüsünün arkasına tutunarak hem trafiği hem de kendilerini tehlikeye düşürerek seyretti. O anlar ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Küçükçekmece'de patenli iki genç, İETT otobüsünün arkasına tutunarak hem trafiği hem de kendilerini tehlikeye düşürerek seyretti. O anlar ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay öğlen saatlerinde Huzur Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre patan süren iki genç, cadde üzerinde seyreden İETT otobüsünün arkasına tutundu. Bir süre otobüsün arkasında seyreden 2 genç tehlikeli hareketlerde bulundu. Trafiği tehlikeye düşüren gençler bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin otobüse tutunarak bir süre seyrettiği anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece İETT Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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