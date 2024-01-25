Üye Girişi
Haberler

Tuzla'da İETT Otobüsü Kamyonla Çarpıştı

Güncelleme:
Abone Ol

Tuzla'da İETT otobüsü, yolun kenarında park halindeki kamyona çarptı. İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla'da İETT otobüsü, yolun kenarında park halindeki kamyona çarptı. İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Tuzla ilçesi Fatih Mahallesi'nde Kurtköy-Orhanlı yan yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Otokar marka 34 TP 9921 plakalı İETT otobüsü, seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs kullanılamaz hale gelirken, otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları çevredeki çeşitli hastanelere kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan İETT otobüsü, yol kenarındaki kamyona arkadan çarpıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fatih Mahallesi Tuzla İETT Ulaşım Güvenlik İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title