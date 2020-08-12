Son dakika haberleri... FETÖ'cüler sabit hattan arayacakları askerler için onlarca şifreli kod kullanmış
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Son dakika haberleri... FETÖ'cüler sabit hattan arayacakları askerler için onlarca şifreli kod kullanmış

Son dakika güncel haberine göre Adana'da FETÖ'nün muvazzaf askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların sabit telefondan aranırken bile özel şifreleme yaptığı ortaya çıktı.

Son dakika haberleri... FETÖ'cüler sabit hattan arayacakları askerler için onlarca şifreli kod kullanmış
12.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:16

Adana'da FETÖ'nün muvazzaf askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların sabit telefondan aranırken bile özel şifreleme yaptığı ortaya çıktı.

Adana merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 12'si muvazzaf asker 25 zanlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Ağustos günü Adana merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Hakkari, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Kocaeli, Bursa, Kayseri, Konya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyerek 26 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan zanlılar arasında, 1 aktif görevde bulunan öğretmen, 3 askeri okuldan atılan öğrenci ve 12 aktif görevde bulunan TSK personeli olduğu öğrenildi. Zanlılardan yüzbaşı rütbesinde olan bir şahsın ise hala Ankara'da aktif olarak çalışırken gözaltına alındığı, bu zamana kadar kendini gizlediği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların, büfelerde bulunan sabit hat ve ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalardan deşifre edildiği, bu kişilerin aynı zamanda daha önceki operasyonlarda yakalanan zanlılar tarafından teşhis edilip haklarında ifade verildiği öğrenildi. Ardışık arama yöntemiyle zanlıların örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü öne sürüldü.

"ARDIŞIK ARAMAYI DA ŞİFRELİ YAPTILAR"

Polis, yaptığı çalışmada zanlıların büfe ve ankesörlü telefondan arayacağı askerlerin telefonlarını da değişik kodlarla şifrelediğini tespit etti.

"Mahrem yapı" içinde yer alan ve "hususiciler" olarak da adlandırılan FETÖ'cüler, kendi sorumlulukları altında bulunan kişilerin, telefon numaralarını "son iki rakamını 99'a tamamlama", "son iki rakamını 100'e tamamlama", "son dört rakama ait ikili blokları kendi içinde 100'e tamamlama", "son iki rakamı 10'a tamamlama", "son 4 rakamı 10'a tamamlama", "sondan iki rakamı yer değiştirme ve 10 rakamı ekleme", "son rakamı 9'a tamamlama", "son iki rakamı yer değiştirme", "sondan ikili rakam bloklarını çapraz yer değiştirme", "rakam bloklarını ters yazma", "sondan dördüncü rakamı 4 artırma", "sondan ikinci ve dördüncü rakamı yer değiştirme", "rakamları bir artırma", "rakamlara bir ekleme, bir çıkarma", "rakamlara bir çıkarma, bir ekleme", "operatör kodunu il alan koduna değiştirme", "son rakamı bir artırma veya azaltma", "son iki rakamlara bir ekleme", "operatör kodunun son rakamı ile telefon numarasının son rakamına bir ekleme", "son üç rakamlara bir ekleme veya azaltma", "rakamları başı ve sonuna rakam ekleyerek kredi kartı numarasına benzetme", "telefon numarasını T.C. kimlik numarasına benzetmek için bir rakam artırma ya da eksiltme" gibi şifreleme yöntemlerini kullanarak kaydettikleri öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında yüzbaşının da olduğu 5 kişi tutuklanırken, 21 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

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Kaynak: İHA

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