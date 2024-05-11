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Bursa'da Kadınlar Arasında Kavga

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Bursa'da sokak ortasında yaşanan tartışma, kadınlar arasında kavgaya dönüştü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, kadınlar birbirine tekme tokat vurdu.

Bursa'da 2 kadın arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça baş başa kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak ortasında 2 kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası kadınlar birbirine tekme tokat vurmaya başladı. Diğerinin yere düşmesini fırsat bilen kadın saçlarından çekerek tekme atmaya başladı. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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