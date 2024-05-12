Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavga cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya büyürken taraflar birbirlerine saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA