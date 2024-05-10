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Ankara'da sahipsiz atlar trafikte zor anlar yaşattı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde sahibi tarafından başıboş bırakılan 3 at, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Atların serbestçe dolaşması görenleri şaşkına çevirdi ve o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da yolda dolaşan sahipsiz 3 at, sürücülere zor anlar yaşattı. Görenleri şaşkına çeviren atlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altındağ ilçesi Plevne Caddesi'nde sahibi tarafından başıboş bırakılan 3 at, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda serbestçe dolaşan atları gören vatandaşlar ise şaşkınlarını gizleyemedi. İlginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Altındağ Ankara 3.Sayfa Güncel Haberler

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